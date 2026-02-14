Questa sera va in onda la ventitreesima puntata di “Videolina Sport”: con Luca Neri (foto) e i suoi ospiti, dalle 21, un'ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. È ancora una domenica-vigilia per il Cagliari, che ospita il Lecce nel secondo Monday night consecutivo. Poi il focus sulla Dinamo e la Torres, l’Esperia e Sennori, oltre a tutti i risultati dei campionati dilettantistici, i quiz, i giochi e gli approfondimenti. Ospiti in studio Andrea Sechi e Fabrizio Cresci.