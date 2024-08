Videolina: “Sardegna sotto attacco” Oggi uno speciale Tg 

C'è una Sardegna che si sta accendendo, svegliata dall’assalto delle multinazionali delle rinnovabili. È l'Isola dei territori e dei comitati, intenzionati a rispondere e reagire allo spettro della devastazione del paesaggio. Ed è l’Isola che sarà raccontata oggi, dalle 14, nel corso dello speciale da un'ora del tg di Videolina, “Sardegna sotto attacco”. Condotto dal caporedattore dell’Unione Sarda Mauro Pili e dalla condirettrice del telegiornale Simona De Francisci, ripercorrerà le fasi della grande mobilitazione, cercando di fornire un quadro puntuale di cosa stia accadendo e potrà accadere.

Il quadro

Si proverà a spiegare perché si possa parlare di una Sardegna sotto attacco, dai dati che riguardano le rinnovabili ai progetti che coinvolgono la regione, con le diverse tappe che hanno condotto alla situazione attuale e a questa sensazione di minaccia su tutti i fronti. All’origine, infatti, ci sono due decreti nati sotto il Governo Draghi, c'è il criterio dell'interesse pubblico che ha portato agli espropri dei terreni, e c'è il maxi-piano del Tyrrenhian Link, il cavo sottomarino che dovrebbe far viaggiare l'energia prodotta in Sardegna attraverso il mare, per farle raggiungere la penisola.

Le denunce

Situazioni denunciate più volte dal gruppo L’Unione Sarda a partire dal 1994. Sono migliaia le pagine del quotidiano che da tre decenni combatte l'assalto degli speculatori delle rinnovabili, alcune saranno mostrate nel corso dello speciale: si va dal parco eolico nella zona industriale di Oristano a quello di Luras bocciato dal Consiglio di Stato nel 2018, sino all’incubo dell'off-shore nel mare del Sulcis, a Baccu Mandara e a Capo Spartivento, con centinaia di pale a minacciare le acque del Sud Sardegna. Non solo: la battaglia ha più volte coinvolto il fotovoltaico, come nel 2017, quando si profilava la possibilità di vedere 300 ettari di terreno tra Gonnosfanadiga e Guspini attraversati dai pannelli solari. Una serie senza soluzione di continuità di tentativi di assalto, a cui probabilmente non è stata ancora trovata una risposta adeguata: su tutte, ha fatto discutere la legge moratoria, con lo stop provvisorio alla realizzazione degli impianti. Lo speciale del tg proverà a chiarire in cosa consista nei suoi punti cardine, mettendo in luce i limiti, sia nel tentativo di bloccare le procedure, sia soprattutto in quello di fermare i cantieri. Che nel frattempo rischiano di andare avanti inesorabilmente: si viaggerà tra quelli già avviati e quelli prossimi all'avvio, da Villacidro a Tempio, passando per Domusnovas, Macomer e Uta.

Legge Pratobello

Ecco che una risposta importante arriverebbe invece dalla Legge Pratobello, di iniziativa popolare, che potrebbe fornire gli strumenti per porre un freno all’assalto selvaggio. Proprio su questo progetto si concentrerà il focus dell’ultima parte della trasmissione, a partire dalle sentenze della Corte costituzionale: più volte la Consulta ha rilevato come la Sardegna, in virtù della sua specialità, abbia competenze legislative in materia edilizia e urbanistica che toccano funzioni relative ai beni culturali e ambientali. Su questa scia potrebbero nascere quelle norme urbanistiche in grado di contrastare efficacemente quelle che nel progetto di legge son definite «irreversibili compromissioni del territorio regionale». Durante lo speciale, saranno fornite anche le indicazioni di carattere operativo, necessarie per capire dove si possa firmare e come.

