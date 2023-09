Videolina, lo sguardo sulla Sardegna 

Videolina rafforza la sua missione di informazione e intrattenimento per la Sardegna, si conferma leader per gli ascolti in Sardegna, ma conserva anche il primato nazionale legato all’indice di penetrazione: è la prima tv locale in Italia nel rapporto tra gli abitanti e ascolti. A partire da domani, lunedì 2 ottobre, il palinsesto si arricchirà di nuove rubriche, approfondimenti e trasmissioni.

La redazione

La forza di Videolina sono i telespettatori, una grande famiglia che, in Sardegna, in Italia e nel mondo segue la tv dei sardi: sul digitale terrestre, sul satellite, sul web e sui social. Per la grande famiglia di giornalisti, tecnici e tutte le persone che ogni giorno lavorano per migliorare quanto trasmesso, è una grande motivazione. Giornalisti e conduttori che, stagione dopo stagione, sono diventati un punto di riferimento per le famiglie, a partire dal direttore responsabile Emanuele Dessì e dalla condirettrice Simona De Francisci, che guidano una squadra composta da Nicola Scano, Stefano Fioretti, Andrea Sechi, Maurizio Olandi, Egidiangela Sechi, Teresa Piredda, Virginia Devoto, Stefano Birocchi, Mariangela Lampis, Massimiliano Rais e Alberto Masu. Una redazione centrale affiancata dai colleghi presenti in tutta la Sardegna: Franco Ferrandu e Fausto Spano a Sassari, Graziano Canu a Nuoro, Giampaolo Cuccuru a Olbia, Mario Tasca e Marco Lai a Oristano. Con una rete di collaboratori che consentono di raccontare quotidianamente l’intera Isola nelle 15 edizioni del telegiornale e che fidelizzano sempre di più, giorno dopo giorno, i telespettatori, in costante crescita. Un lavoro che si integra con quello di tutto il Gruppo. I volti e le voci di Videolina garantiscono la loro professionalità anche con le trasmissioni di Radiolina e nei radiogiornali.

Per tutte le generazioni

Anche l’informazione del Tg diventa multicanale: dalla tv alla radio, dalla sua traduzione in lingua sarda su Sardegna 1 alle repliche sul canale “all news” L’Unione Tv, raggiungibile sul digitale terrestre al canale 99. Per i sardi che vogliono rivedere programmi, servizi o il tg ma soprattutto per i sardi nel mondo e tutti gli interessati tutta la programmazione viene riproposta anche al sito Videolina.it, dove vengono caricati i contenuti del canale. I social, su Facebook e Instagram completano il pacchetto di asset a disposizione di tutte le generazioni.

Da non perdere

Ogni giorno, dal lunedì al sabato alle 15 e la domenica alle ore 14.30, spazio alle nuove rubriche di approfondimento del tg della durata di 3 minuti: il lunedì ecco le inchieste territoriali che ripercorreranno la linea editoriale del Gruppo che intende difendere e informare i sardi. Si parte con Mauro Pili, che si occuperà di continuità territoriale. Il martedì spazio alla cultura e alle tradizioni della nostra terra con Giacomo Serreli; il mercoledì sarà la volta del Tg ambiente condotto principalmente da Franco Ferrandu; il giovedi sarà il momento del “Tg Indignato” con Maurizio Olandi. Quest’ultima sarà una rubrica di approfondimento interattiva, con l’obiettivo di dar voce a cittadini e aziende per raccontare le proprie difficoltà o problematiche. Come? Inviando una mail di segnalazione a tgindignato@videolina.it. L’impegno sarà quello di cercare di dare risposte coinvolgendo i responsabili delle possibili risoluzioni. Si proseguirà poi il venerdì con Tg salute a cura di Simona De Francisci e Teresa Piredda e il sabato con il Tg sport, spazio agli approfondimenti sportivi con Andrea Sechi. Immancabile l’innovazione. La nostra terra è terra dei primati proprio per l’innovazione e ad aggiornarci su tutte le novità sarà ogni domenica alle 14.30 con il Tg innovazione Stefano Birocchi. A partire da metà ottobre, tutti gli speciali verranno riproposti anche su Radiolina alle 16.05 e alle 19.05, dopo le edizioni del giornale radio.

L’immagine

Una rete di successo anche per gli inserzionisti, che si affidano a Videolina per valorizzare la propria azienda, con un incremento di oltre il 10% della pubblicità rispetto allo stesso periodo del 2022. Grazie al passaggio a “EI Towers” e al rinnovo tecnologico delle piattaforme interne, ma anche per le nuove rivoluzioni tecnologiche come lo streaming. (red. spett.)

RIPRODUZIONE RISERVATA