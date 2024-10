Videolina in diretta 

In diretta su Videolina, a partire dalle 10.30, la manifestazione a Cagliari in occasione della consegna, in Consiglio Regionale, delle firme per la legge Pratobello 24 contro la speculazione energetica. In studio Nicola Scano (nella foto) e Mauro Pili. Interviste e contributi di Stefano Birocchi, Stefano Fioretti, Maurizio Olandi. Alle 21 puntata speciale di “Radar”, con un approfondimento sulla giornata. Oltre alla sintesi della mattina, con le interviste e i commenti raccolti dal Tg di Videolina, anche il dietro le quinte della manifestazione. Alla legge Pratobello 24, e allo straordinario risultato raggiunto, sarà dedicata anche la puntata di giovedì di “Radar” con amministratori, rappresentanti dei comitati e dei territori.