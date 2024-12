Videolina: Emilio Lussu 

In vista del cinquantenario dalla morte (il 5 marzo del 1975), va in onda oggi alle 15 su Videolina lo speciale “L’Unione Sarda racconta Emilio Lussu” che prende le mosse dalle celebrazioni del Centro Studi intitolato al leader politico di Armungia. In studio con Massimiliano Rais, l’assessore regionale della Cultura Ilaria Portas, il presidente dell’Istituto “Emilio e Joyce Lussu” Giuseppe Caboni, il sindaco di Armungia Antonio Quartu, il direttore del Museo storico “Emilio e Joyce Lussu” Alberto Cabboi e il presidente del Centro Studi “Emilio Lussu” Gabriele Serra. In collegamento, Valdo Spini e Aldo Berlinguer, rispettivamente presidente e coordinatore del comitato scientifico Centro studi Emilio Lussu, il giurista Roberto Louvin e il sindaco di Lipari Riccardo Gullo. La regia è di Beppe Passavanti.