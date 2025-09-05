La Corsa o processione degli Scalzi è l'evento più importante dell'anno che anima Cabras e il villaggio di San Salvatore. Il sabato all’alba un migliaio di scalzi, vestiti con un saio bianco, percorrono i circa sette chilometri che separano la cittadina lagunare dal santuario campestre. Oggi alle 7, Videolina seguirà in diretta is curridoris, i corridori scalzi, che iniziano la corsa a piedi nudi verso il Santuario di San Salvatore portando in processione il simulacro del Santo. Sardegna 1, dalle 18, seguirà il ritorno del simulacro a Cabras. Commento di Ambra Pintore.
La diretta.
06 settembre 2025 alle 00:19
Videolina e Sardegna 1 per la Corsa degli Scalzi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp