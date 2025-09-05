VaiOnline
TELECOMANDO
06 settembre 2025 alle 00:19

Videolina e Radiolina 

Questa sera alle 21, su Videolina, andrà in onda una trasmissione speciale in occasione dei cinquant’anni della prima tv della Sardegna e di Radiolina. Affidata alla conduzione di Emanuele Dessì (direttore delle testate del gruppo L’Unione Sarda) e di Simona De Francisci (condirettrice del telegiornale), lo speciale consentirà di conoscere il palinsesto della tv e della radio, con i programmi storici e i nuovi format. Un’occasione, anche attraverso immagini d’archivio, per rivivere la storia della Sardegna, che si rispecchia nella programmazione delle due emittenti. Le immagini e la voce dei protagonisti. Spazio anche a Sardegna 1 e alla nuova nata nel gruppo editoriale, L’Unione Tv.

