Videogame e quiz, una giornata di gare 

Videogame e manga per attirare i giovani. Il Centro socio educativo e intergenerazionale di piazza IV Novembre, si prepara ad ospitare una serata colorata, dinamica e divertente, legata al mondo fantasy. Un’iniziativa dedicata in particolare alle nuove generazioni, che anche a Quartu si dimostrano molto interessate a queste tematiche.

L’appuntamento è per sabato 2 marzo ma per poter partecipare è necessario iscriversi fin da ora tramite la pagina Instagram @Quartu_anime_and_Games o in sede, durante l’iniziativa entro le 14.30 per Mario Kart ed entro le 17.30 per il Quizzone.

Si comincerà alle 14. Il primo pomeriggio sarà dedicato ai videogiochi, con un torneo di Mario Kart 8, e in serata, a seguire, ci sarà un quiz a squadre, con un minimo di 2 e un massimo di 5 componenti, incentrato su anime e manga. Per tutta la durata dell’iniziativa ci saranno postazioni con giochi da tavolo e non mancherà il punto ristoro.

La serata, ha appunto lo scopo di stimolare la partecipazione dei ragazzi quartesi. La partecipazione è gratuita. È previsto un limite massimo di adesioni, pari a 32 iscritti per i videogiochi e di 50 per il quizzone. Per i primi tre classificati a entrambi i tornei sono previsti dei buoni acquisto.

