Videocamere contro sacchetto selvaggio 

«Non accettiamo che il nostro lungomare diventi una discarica a cielo aperto». Fresco di insediamento sullo scranno più alto del Comune di Cardedu, Marcello Vacca dà battaglia agli incivili che abbandonano i rifiuti a Museddu, litorale del paese che ospita decine di attività commerciali e servizi turistici. Negli ultimi giorni sul lungomare hanno buttato di tutto. Le mini discariche segnalate dagli amministratori sono diventate l’eden di mosche e roditori. «È inaccettabile, sarà tolleranza zero», dice Vacca. Che annuncia l’installazione delle videocamere per scoraggiare i comportamenti incivili ed eventualmente smascherare i responsabili, che potrebbero essere puniti con un’ammenda da mille a diecimila euro e perseguiti penalmente. «Abbiamo sistemato i cestini - puntualizza il primo cittadino - ma ricordiamo che possono essere utilizzati solo per piccoli rifiuti. Invitiamo tutti a una proficua collaborazione per mantenere pulita la zona».

RIPRODUZIONE RISERVATA