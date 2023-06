Video-sfida al volante Muore un bambino 

ROMA. Nell’ennesimo incidente mortale sulle strade di Roma è morto un bimbo di cinque anni che viaggiava con la madre e la sorellina di tre anni su una Smart. Il fatto è avvenuto alle 15.45 in via Archelao di Mileto, tra Acilia e Casal Palocco. La city car si è scontrata frontalmente con un Suv Lamborghini preso a noleggio da due giorni, guidato da un ventenne con a bordo quattro persone. Secondo una prima ricostruzione le persone a bordo del Suv potrebbero essere state distratte dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un video. Le forze dell’ordine hanno sequestrato i telefonini dei giovani a bordo della Lamborghini, per verificare chi stesse girando in quel momento il video - già acquisito dagli investigatori - forse per una challenge su YouTube. A confermare questa ipotesi anche un filmato di 15 secondi comparso in rete in cui uno dei giovani afferma: «Secondo giorno in Lamborghini, per adesso tutto bene». La madre del bambino, una 29enne, e la figlioletta sono state trasportate in codice rosso al Sant'Eugenio. Le condizioni sono gravi ma sembra scongiurato il pericolo di morte.

