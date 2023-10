Video pedopornografici: 45enne nei guai 

Messaggi in codice come «cerco cucciole» o «hai min?» per chiedere video pedopornografici, con violenze sessuali anche su bambini con meno di dieci anni. Un gigantesco traffico di file con scene raccapriccianti sul Web fatto utilizzando pseudonimi in diverse piattaforme. E il gruppo reperiva tutto il materiale soprattutto la notte, con scambi anche privati: da qui il nome Lucignolo, dato all’indagine della Polizia Postale di Torino, che ha portato al blitz di ieri mattina in tutta Italia. Gli indagati sono in tutto 24, tre destinatari di una misura cautelare. E tra le persone accusate di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico c’è anche un quartese, 45 anni: gli agenti della Polposte hanno perquisito la sua abitazione, sequestrando due pc e altro materiale informatico. E i primissimi riscontri sarebbero positivi.

Il ruolo

Per ora l’uomo, che ha una sua attività lavorativa, è indagato in libertà. Il suo nome è emerso nelle indagini coordinate dalla Procura di Torino. Anche lui utilizzava alcune piattaforme per ricevere e inviare video pedopornografici. Non aveva, a differenza dei tre indagati arrestati, un ruolo di primo piano ma i riscontri sui computer e sulle altre “memorie esterne” potrebbero dipingere uno scenario diverso.

Il traffico

Gli indagati nella maxi operazione sono in tutto 2:4: ieri mattina gli agenti della Polizia Postale hanno eseguito perquisizioni un po’ in tutta Italia. Del gruppo che trafficava video con bambini vittime di violenze sessuali impensabili fanno parte persone di diversa estrazione sociale. Ci sono anche diversi giovani: «Dalle indagini», spiega Manuela De Giorgi, dirigente della polizia postale della questura di Torino, «abbiamo notato il coinvolgimento nell’invio e ricezione di filmati anche di persone giovani, studenti. E tra le vittime ci sono anche bambini che hanno meno di dieci anni. Quello che preoccupa è come le nuove generazioni si siano avvicinate a questi circuiti illegali. Un tempo era più difficile che questo avvenisse». Un’indagine nata dall’attività quotidiana di monitoraggio in rete della comunità pedofila da parte del personale specializzato e formato della Polizia Postale. Perché bisogna anche conoscere il linguaggio utilizzato su queste piattaforme. Si è così arrivati a persone «che conducono una vita segreta», avendo magari una moglie o una fidanzata. Sono stati accertati anche degli scambi privati. Non è stato facile ricostruire la rete perché tutti utilizzavano ovviamente pseudonimi: quando gli indagati sono stati identificati è scattata l’operazione.

