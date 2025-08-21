Video intimi pubblicati online, De Martino avvisato da un follower 

Roma. Il 9 agosto sul suo cellulare è comparso un messaggio. “Stefano sul web girano video intimi di te con la tua fidanzata”. In quell’istante Stefano De Martino ha capito che qualcuno aveva messo le mani sui video a circuito chiuso dell’abitazione romana della sua fidanzata, riversando le immagini sulla rete. La segnalazione gli era arrivata da un follower, che aveva visto le immagini riconoscendo il conduttore dai tatuaggi. “La casa di De Martino”, così era stato battezzato il file su alcuni portali hard. L’intervento della Garante della Privacy ha arginato la diffusione, rendendo non visibile il video, anche se era stato già scaricato da alcuni utenti e pubblicato su alcune chat di programmi di messaggistica istantanea.

