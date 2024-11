Video in ospedale con scherzi e risate: è polemica 

NAPOLI. Ridono e scherzano in ospedale e poi postano il video sui social, ma il popolo della Rete protesta: lo afferma il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che pubblica il filmato che sarebbe stato girato alle 5 del mattino all'ospedale San Paolo di Napoli. «Il video che ritrae un gruppo di persone mentre ridono, scherzano e utilizzano materiali sanitari per diletto, sta suscitando l'indignazione del web. È facile vedere come non ci sia alcuna urgenza in atto», si legge in una nota di Borrelli.

«Un caso evidente di ignoranza e inciviltà da parte di chi pensa di potersi presentare in una struttura ospedaliera senza una reale emergenza, inscenando siparietti di dubbio gusto senza rispetto né per le altre persone ricoverate né per gli operatori sanitari che lavorano dall'intera notte», commenta il deputato: «Purtroppo c'è ancora la pessima abitudine di recarsi in ospedale o in pronto soccorso senza motivo o per situazioni che potrebbero essere facilmente affrontate col medico di famiglia; invece il 70% degli accessi risultano essere codici bianchi o verdi. Un numero inaccettabile che finisce con l'ingolfare inutilmente le strutture di emergenza causando stress al personale e casi di violenza tra utenti e lavoratori. La sanità pubblica, da eccellenza che il mondo ci invidiava, non può diventare teatrino per miserevoli performance come questa».

