Video fake con Meloni, le risposte dei periti 

Ip, url e nickname. Il gergo del web ha dominato, ieri in tribunale a Sassari, l’udienza del processo che vede la premier Giorgia Meloni parte offesa e come imputato un 42enne sassarese accusato di diffamazione nei suoi confronti. Secondo le accuse, Alessio Scurosu avrebbe nel 2020 pubblicato sul sito per adulti Xhamster un video fake dove il volto della presidente era stato inserito sul corpo di una donna impegnata in atti sessuali. Nella seduta si doveva chiarire, con l’audizione di tre testi chiamati dalla pm Maria Paola Asara, l’iter di individuazione del presunto responsabile. Un sovrintendente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Roma ha riferito che si era arrivati, attraverso il nickname e la casella di posta di chi aveva messo la clip hard, e la richiesta al gestore telefonico, a individuare l’indirizzo Ip da cui proveniva l’attività. Codice numerico che rimandava alla casa dove viveva Scurosu. Da lì la perquisizione della polizia postale che non ha rinvenuto alcun computer nell’abitazione limitandosi a sequestrare il cellulare del 42enne e del padre. Nei cellulari non è stato trovato nulla e, rispondendo alle domande del difensore Maurizio Serra, uno dei periti informatici ha dichiarato che, dal punto di vista tecnico, non sono riusciti ad accertare che la provenienza del video sia da ascrivere con certezza all’imputato.

