Video e foto su “Phica.eu”: doppia indagine 

Sono due le indagini aperte dalla Procura di Cagliari che riguardano immagini e video pubblicati sul sito Phica.eu, il forum su internet recentemente chiuso che, dal 2005, ha accumulato oltre 800 mila iscritti e 20 milioni di visite l’anno. Un fascicolo è stato aperto lo scorso anno e riguarda la diffusione di un video intimo di una giovane donna, per il quale è stata ipotizzata l’accusa di revenge porn nei confronti di tre persone, mentre nel secondo caso si tratterebbe di un’ipotesi di diffamazione e violazione della privacy per le immagini di una ragazza cagliaritana che le sarebbero state copiate dai social per poi finire sulla piattaforma con raffiche di commenti.

Inchieste cagliaritane

Nel primo caso l’inchiesta, affidata al pubblico ministero Marco Cocco, specializzato in fasce deboli, è ormai alle fasi conclusive. È stata aperta lo scorso anno dopo la querela di una giovane che si era vista pubblicare un proprio video intimo nel forum frequentato da migliaia di utenti. L’inchiesta è stata affidata alla Polizia Postale di Cagliari: tre le persone individuate che avrebbero avuto in mano il filmato e l'avrebbero fatto girare, sino a farlo arrivare nel forum “Phica.eu”, diventato recentemente famoso dopo le denunce di numerose donne. Solo nei prossimi giorni, una volta notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, sarà possibile avere maggiori dettagli sulla vicenda e sulle contestazioni. La seconda inchiesta, invece, sarebbe stata aperta pochi giorni fa, dopo l’esposto-querela presentato da una ragazza che si è vista rimbalzare sul sito ora chiuso le fotografie che aveva pubblicato sui propri canali social, con tanto di commenti denigratori e volgari. Il legale della giovane ha ipotizzato la diffamazione e la violazione di norme a tutela dei dati personali, ma al momento il fascicolo non sarebbe ancora stato assegnato.

Sito chiuso

Nato nel 2005 come piattaforma di pornografia amatoriale, negli anni “Phica.eu” è diventato un luogo in cui migliaia di utenti pubblicavano foto private di donne, spesso inconsapevoli. Dopo le recenti polemiche e le denunce il sito è stato chiuso: le indagini della Guardia di Finanza hanno però fatto emergere che alle spalle ci fosse una società, con sede legale a Sofia, che dichiarava bilanci da un milione e 300mila euro annui. Le due indagini cagliaritane – stando alle poche indiscrezioni filtrate – non avrebbero riscontrato responsabilità dirette degli amministratori del sito, bensì negli utenti che hanno preso i video e le foto e le hanno pubblicate mettendo a disposizione il materiale agli iscritti.



