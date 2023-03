Video delle studentesse sulla violenza di genere  

Un ballo delle studentesse di ogni età e provenienti da diverse nazioni del mondo, vestite con la maglietta rossa simbolo del contrasto alla violenza. È un video flash-mob potente quello realizzato dalle studentesse del Cpia per dire no alla violenza. che sarà diffuso l’8 marzo

Una iniziativa che nasce all’interno del progetto “Non CPIAce la violenza”, patrocinato dal Comune, che segue con grande attenzione il tema della violenza di genere. Il calendario diffuso di iniziative “Feminas - Cagliari contro la violenza” ha raccolto numerose iniziative di sensibilizzazione sul tema e particolarmente attive sono state, nel dargli risalto, sia l’assessora alle Pari opportunità, Marina Adamo che la presidente dell’omonima a commissione Stefania Loi.

Il ballo delle studentesse del Centro provinciale istruzione degli adulti anticiperà, nell’ambito dello stesso progetto, la tavola rotonda in programma a partire dalle 16 al liceo “Euclide”.

Sarà un modo per dire, in maniera sempre più forte, “No” alla violenza di genere. Prima con un evento coreografico come il flash-mob, girato nei luoghi più suggestivi di Cagliari, e poi attraverso le esperienze e considerazioni dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni impegnate nella lotta alla violenza di genere.

«Siamo felici che il Cpia abbia accolto il nostro invito creando un filo conduttore tra la lotta alla violenza di genere e l’istituzione. La vera emancipazione parte dalla scuola e la danza è da sempre uno strumento di comunicazione potentissimo», commenta Adamo «La piaga della violenza di genere continua a riempire le pagine di cronaca tutti i giorni», aggiunge Loi. «Possiamo superarla e sconfiggerla ma per riuscirci serve il contributo, anche il più piccolo, di tutti».