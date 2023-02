Vide Johnny lo Zingaro nel parco Emanuela Loi 

L’ultimo avvistamento di Johnny lo Zingaro prima dell’evasione. Ricordato ieri in corte d’Assise, nel processo a carico dei quattro presunti “agevolatori” della fuga di Giuseppe Mastini, la presenza dell’ergastolano nel parco “Emanuela Loi” di Monte Rosello il 5 settembre 2020. Proprio il giorno prima in cui avrebbe dovuto far ritorno in carcere dal permesso premio e invece si diede alla macchia venendo ritrovato il 15 in località Zinziodda, nell’hinterland sassarese. A vederlo nel parco una dipendente del chiosco mentre si intratteneva con uno degli imputati, Gabriele Grabesu.

Tempo dopo la donna, ieri sentita in aula, aveva riconosciuto Johnny dai media ma non aveva segnalato l’episodio. Per questo motivo la pm Erica Angioni ha chiesto il verbale per valutare l’ipotesi di favoreggiamento. Davanti alla giudice Elena Meloni hanno poi deposto le mogli di due imputati, lo stesso Grabesu e Lorenzo Panei, oltre alla cognata di quest’ultimo. Gli avvocati difensori sono Marco Palmieri, Stefano Porcu, Paolo Spano e Silvio Toccafondi. (e.fl.)

