Viddalbese, l’obiettivo è salire in Seconda 

Viddalbese imprendibile. La squadra sassarese sta dominando nel girone F di Terza categoria. Sabato ha battuto 3-1 l’Ale.Castiglia con reti di Mario Stefano Pinna, Salvatore Licheri e Piergianni Spezzigu. Numeri da record per la formazione di Viddalba, piccolo paese di 1600 abitanti: sedici vittorie, un pareggio e neanche una sconfitta, 73 gol fatti e appena 9 subiti. Il Cus Sassari, vittorioso (0-5) col Monserrato, è secondo con un ritardo di nove punti.

Il leader

«La società è nata nell’agosto 2023», sottolinea l’allenatore-giocatore Stefano Pinna, «per circa quindici anni a Viddalba non c’è stata squadra, poi un gruppo di amici ha voluto fortemente rifondare la Viddalbese con l’obiettivo di conquistare entro tre anni la Seconda categoria. Stiamo cercando di creare una base solida per il futuro, con particolare attenzione ai ragazzi del posto e del circondario. Attualmente siamo in testa col miglior attacco e la miglior difesa. Proseguiamo senza l’assillo di dover vincere ma con l’intenzione di migliorarci settimanalmente attraverso il lavoro quotidiano, che va avanti dal 5 settembre scorso».

Dirigenti e giocatori

Pinna, al primo anno nel ruolo di allenatore, dà una mano anche in campo. In precedenza ha indossato le maglie dell’Ardara (vittoria in Prima categoria), del Thiesi e del Bonorva, con tanto di salto in Promozione, del Monte Alma (scalata dalla Seconda alla Promozione) e della Lanteri Sassari. Fanno parte dello staff tecnico anche il vice Gianfranco Mele e l’allenatore dei portieri Alessandro Peru. Il presidente è Giampiero Pischedda, il vice Alessandro Bazzu e i dirigenti sono Mirko Ninaldeddu. Gabriele Usai, Mario, Daniele e Simone Mannu, Luigi Carbini, Mattia e Salvatore Deiana, Don Davide Mela, Gianluigi Sussarellu e Paolo Delogu. Tra i componenti della rosa ci sono Gabriele Deledda, Michele Oggiano (capitano), Alessio Sannia, Mario Stefano Pinna, l’attuale capocannoniere Michele Moretti, Gabriele Pani, Piergianni Spezzigu, Matteo Demontis, Marco Capula, Valerio Spano, Salvatore Licheri, Davide Peru, Luca Oggiano, Manuel Solinas, Antonio Pinna, Andrea Cugusi.

I gruppi

Nel girone A il Villaperuccio batte 0-1 e stacca in testa alla classifica il Teulada. Nel girone B termina in parità (1-1) il big match Calcio Kalagonis-Mulinu Becciu, con i cagliaritani che mantengono quattro punti di vantaggio. Nel gruppo C finisce senza reti l’incontro di cartello tra il Siamanna e l’Oratorio Terralba, che conserva sette punti di vantaggio. Nel girone E vittoria a tavolino per la capolista Monte Muros con il El Pensador. Morese e Turalva inseguono a meno dodici. Nel gruppo G vittorie esterne per Atletico Tomi’s e Loiri.

RIPRODUZIONE RISERVATA