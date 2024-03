«Vida peccatrice, l’Iran non la rivuole» Ma la salma della 21enne sarà rimpatriata 

NAPOLI. «Vida era una figlia per me, una ragazza stupenda e la sua memoria non merita di essere denigrata ed infangata». Alfredo Nocerino è il papà di Vincenzo, il 24enne morto venerdì notte con la fidanzata, l’iraniana Vida Shahvalad, 21, nel suo garage di Secondigliano per le esalazioni di monossido mentre erano in auto. La circostanza ha innescato una polemica in Iran, al punto che - ricostruiscono Il Mattino e Il Messaggero - la famiglia di Vida si sarebbe vista negare il rimpatrio della «peccatrice». Alcuni parlamentari hanno chiesto l’intervento della Farnesina ma a metà pomeriggio l’ambasciata iraniana si è detta al lavoro per «permettere nel più breve tempo possibile il rientro delle spoglie in Iran». Come scrivono i due quotidiani,su una tv iraniana era andato in onda un servizio che descriveva Vida come di «facili costumi».

