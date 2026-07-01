Victor Willis, “Macho Man” per sempre 

Addio a Victor Willis, il “poliziotto” dei Village People: il fondatore e frontman della band disco che negli ultimi anni aveva visto il brano “Ymca” del 1978 trasformarsi nell'inno dei comizi e delle celebrazioni di Donald Trump, è morto a 74 anni «per una lunga e aggressiva malattia». Lo ha annunciato la moglie senza dare altri dettagli. Immediata la reazione del tycoon: «È stato un uomo fantastico».

Texano di Dallas ma cresciuto a San Francisco cantando gospel nella chiesa del padre predicatore battista, Willis spiegava che sia lui che il gruppo erano convinti che la musica dovesse essere condivisa in tutto lo spettro politico e «non monopolio di una parte o dell’altra». In maggio i Village People con Willis al microfono avevano intonato “Happy Birthday” e “Ymca” per il segretario di Stato Marco Rubio durante un evento in India. A quel punto Willis era rimasto il solo membro originario della band co-fondata con il compositore Jacques Morali e l'impresario Henri Belolo, entrambi gay ed entrambi francesi: dal gruppo aveva più volte preso le distanze, avendo fatto diverse volte causa per i diritti d’autore. Tra i successi dei Village People, il primo era stato d’altra parte “Macho Man”, uscito nel 1978: la canzone celebrava con ironia l’immagine del macho americano.

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