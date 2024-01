Vico San Benedetto, fango e pozzanghere 

Basta un po’ di pioggia per mettere in ginocchio i residenti del vico San Benedetto, davanti alla centralissima via Marconi, a fianco all’omonima chiesa. La strada sterrata infatti si allaga, si formano enormi pozzanghere e passare a piedi è un’impresa.

A rendere ancora più difficile il transito sono poi le auto parcheggiate ai lati del vicolo che costringono a passare in mezzo alla strada rendendo impossibile aggirare le pozze.Un disagio che va avanti da anni. C’era anche il progetto di recuperare questo angolo di centro storico con lastre di marmo e acciottolato come nelle vie Garibaldi e XX Settembre, andando di pari passo con la sistemazione dell’antica chiesetta di San Benedetto.Ma tutto è rimasto chiuso in un cassetto con la strada sterrata che è rimasta sempre nelle stesse condizioni.

Buone notizie ci sono invece proprio per la chiesetta di San Benedetto: dovrebbero infatti cominciare presto i lavori, già finanziati da Regione e Comune, per la messa in sicurezza del sito, partendo prima di tutto dal rifacimento del tetto.Già prima del Covid si erano mobilitati i residenti che avevano promosso, assieme alla basilica di Sant’Elena, una raccolta di fondi e organizzato anche una pesca miracolosa. Inoltre erano stati sistemati dei salvadanai in alcune attività commerciali.

