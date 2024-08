«Vico Arcais, vergogna della città» 

L’indignazione dei cittadini si riversa in Consiglio comunale. E, come avviene raramente in Aula, tutti gli esponenti sono d’accordo. Perché sulla storia di degrado e “dimenticanze” di vico Arcais, stradello che corre al lato del Chiostro del Carmine (stabile storico, oggi sede dei corsi universitari), a due passi da piazza Eleonora, non ci può essere una voce diversa da quella di tutti i consiglieri: «La vergogna assoluta della città».

L’indignazione

Per Giuliano Uras (Oristano al Centro), firmatario di un’interpellanza nel 2014 quando occupava un banco della minoranza, «Non è più urgente, è vergognosamente urgente intervenire. Non si può pretendere dai privati quello che la pubblica amministrazione non fa». Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente del Consiglio, Peppi Puddu (Udc), anche lui all’epoca firmatario del documento: «Cercheremo di sollecitare la Giunta, non si può lasciare una strada chiusa da oltre 15 anni, non solo per il pregio della zona ma per una questione di viabilità». Francesco Federico (Oristano Democratica e Possibile) lo ha messo nero su bianco in un’interpellanza sottoscritta da Efisio Sanna, Carla Della Volpe, Francesca Marchi (Oristano Più) e da Massimiliano Daga (Pd). «Uno degli angoli potenzialmente più belli di Oristano è da troppo tempo inaccessibile e in totale stato di abbandono - si legge - Per quale motivo, dopo tanti anni, non si è ancora perfezionato l’accordo di permuta tra Asl e Comune per palazzo Paderi». Ccritica anche Maria Obinu (Alternativa sarda Progetto Sardegna): «Mi piacerebbe sapere con quale criterio sono state scelte le vie del centro da riqualificare; ci sono zone come quella di vico Arcais e via La Marmora che sono in condizioni peggiori di via Carmine».

La storia

Per non dimenticare, sino ai primi anni Duemila la strada era aperta, illuminata e ben tenuta. Poi i lampioni si spensero, le luci non vennero sostituite e la strada cadde nelle mani di vandali e incivili. Nel 2006 la prima chiusura con transenne, dal 2014 quella definitiva con pannelli di legno. Sbarrata per motivi di decoro e dimenticata dalle amministrazioni. Ma non solo, esiste un problema di sicurezza visto che i muri che la delimitano (del Comune quello di una recinzione e poi una parte di palazzo Paderi che è anche dell’Asl) a quanto pare sono pericolanti. Tanto che l’assessore Prevete ha annunciato che la riqualificazione con fondi del Pnrr di alcune strade del centro, che prevedeva anche un intervento (finalmente) in vico Arcais, lì non si farà.

