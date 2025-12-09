Vico Arcais, vent’anni per 75mila euro 

Dopo quasi un ventennio di incuria e proteste silenziose, vico Arcais sta per scrollarsi di dosso il marchio di “terra di nessuno”. Dopo i divieti dei primi anni Duemila, dal 2016 lo stradello che collega vico Ammirato e via Carmine è sbarrato alle due estremità da pannelli di legno: dietro, per anni, solo degrado. Ora però qualcosa si muove davvero. Tra poche settimane partirà la messa in sicurezza della parte pericolante di Palazzo Paderi che incombe sul viottolo. Un intervento rimandato per troppo tempo e diventato urgente dopo la pulizia straordinaria eseguita nelle scorse settimane, finanziata con 22 mila euro prelevati dal Fondo di riserva. La bonifica ha permesso ai tecnici di accedere finalmente al cortile interno del signorile edificio e valutare la reale gravità del cedimento: un passaggio indispensabile per programmare i lavori.

I fondi

Una delibera della Giunta comunale ha messo sul piatto 75 mila euro per consolidare il muro. «Grazie a una variazione di bilancio siamo riusciti a reperire le risorse per sottrarre finalmente al degrado quell’angolo del centro storico», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri. E annuncia l’altro tassello del puzzle: grazie alle economie dei lavori in via Vittorio Emanuele, la nuova pavimentazione potrà essere estesa anche a vico Arcais. I tempi sono serrati: la riqualificazione del centro storico finanziata dal Pnrr va chiusa entro marzo. Il Comune corre e in parallelo gioca un’altra partita cruciale: quella dell’acquisizione di Palazzo Paderi, edificio condiviso con Ares.

Il palazzo

L’assessore al Patrimonio Ivano Cuccu parla di spiraglio concreto: «Sono fiducioso, entro il 2026 riusciremo a completare l’acquisizione. Siamo in attesa della valutazione immobiliare dell’edificio e dei terreni in comproprietà con la Asl, ma abbiamo avuto rassicurazioni che arriverà entro fine anno». La perizia dell’Agenzia delle entrate è l’anello che mancava per chiudere la permuta avviata nel 2017, con la consegna all’azienda sanitaria dell’Hospice Angela Nonnis, e mai completata. Con la bonifica conclusa, i lavori pronti a partire e la procedura amministrativa in fase avanzata, si apre così una nuova fase per un pezzo del centro storico lasciato troppo a lungo ai margini. Un percorso che arriva dopo quasi vent’anni di attesa per vico Arcais e quasi dieci per Palazzo Paderi, tra rinvii, chiusure e burocrazia. Ora la città aspetta di vedere se i tempi promessi riusciranno finalmente a trasformarsi in risultati concreti.

