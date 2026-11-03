Vico Arcais “tappato” da due auto 

Chiuso vent’anni fa con un pannello, poi i lavori e finalmente la riapertura di una strada tra le più caratteristiche della città. Il problema è che da giorni viene “tappato” da due auto piazzate una dietro l’altra e che stanno 24 ore su 24. A Oristano succede anche questo, a pochi passi tra l’altro dal comando dei vigili urbani. Due furgoncini bianchi che sbarrano l’accesso di vico Arcais, che il Comune ha deciso di rendere pedonale (giustamente) anche perché lì pare si affacci una delle case più antiche della città. Insomma un vero scrigno che gli oristanesi (e non solo) dovrebbero utilizzare e che invece viene ignorato proprio per la sosta selvaggia.

Per vent’anni vico Arcais è stato sbarrato da un pannello di legno perché lo stradello che corre al lato del chiostro del Carmine (sede dell’Università) veniva utilizzato come discarica e perché palazzo Paderi si affacciava con un muro a rischio crollo. Poi la brillante intuizione della Giunta Sanna di infilare la riqualificazione dello stradello all’interno della partita più ampia che ha visto la posa di sampietrini e lastre di basalto in diverse vie del centro con i fondi Pnrr.

Ma siccome i lavori, giustamente, dovevano essere svolti in sicurezza, si è reso necessario anche sistemare il muro pericolante di palazzo Paderi (proprietà divisa tra Comune e Asl 5). Trovati i fondi è scattata una corsa contro il tempo per sistemare l’edificio e iniziare subito dopo a piazzare i sampietrini in vico Arcaias (tra l’altro non sarebbe male qualche controllo visto che dopo pochi mesi alcuni stanno già saltando). E ora che lo stradello è riaperto, richiamando curiosi e iniziando a essere utilizzato dagli oristanesi, si piazzano a tappo due auto notte e giorno. ( m. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA