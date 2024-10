Vico Arcais, spunta fuori l’intoppo 

Né semplice, né economica. La messa in sicurezza del muro pericolante di palazzo Paderi, intervento imprescindibile per poter procedere con la riqualificazione di vico Arcais, è più complicata del previsto.

I dieci giorni di tempo concessi al Comune dalla soprintendenza per presentare il progetto di ripristino non saranno certamente sufficienti, lo ha appurato lo stesso funzionario del ministero, Paolo Margaritella, che nei giorni scorsi ha partecipato ad uno dei numerosi sopralluoghi effettuati dai tecnici del settore Lavori pubblici.

Il sopralluogo

«È emerso che si deve intervenire in maniera più massiccia - conferma Margaritella - ad essere fortemente danneggiato non è solo il muro di cinta del palazzo nobiliare ma anche un muro libero al piano superiore, già in larga parte crollato, di cui però resta un pericoloso sperone». Il rischio, insomma, è che intervenendo la parete (appartenente ad un corpo rustico aggiunto successivamente alla realizzazione dell’immobile storico e che fa parte del piano di proprietà del Comune e non dell’Asl) possa cedere come un castello di sabbia. A questo punto la strada suggerita in un primo momento dalla soprintendenza, che a inizio settembre aveva dato il via libera alla Giunta ipotizzando un puntellamento del muro e una temporanea rimozione dei mattoni crudi pericolanti, non è più percorribile.

Dal Comune

«La situazione strutturale del fabbricato è fortemente compromessa, sono già presenti diversi puntellamenti: non si può intervenire in maniera isolata solamente sul muro perimetrale - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - affideremo ad un ingegnere strutturista la redazione di un progetto di messa in sicurezza». Non sarà un lavoro di pochi giorni, puntualizzano dall’ufficio Tecnico.

«In questo momento è anche difficile quantificare l’intervento dal punto di vista economico - spiega il dirigente, Alberto Soddu - si dovrà operare in termini progressivi su due fronti: uno prettamente edile, l’altro invece tecnico-strutturale».

Tempi stretti

Il tempo a disposizione, però, non è moltissimo e a dettarlo è il rigido cronoproramma del Piano di ripresa e resilienza. Il recupero di vico Arcais, poco più di 70 metri di stradello “tappati” da due pannelli in legno da otto anni e inaccessibili da diciotto, è inserita nel più ampio progetto di riqualificazione del centro storico, finanziato con un milione e mezzo di euro di risorse Pnrr, la cui scadenza è fissata a marzo 2026.

Tutt’intorno i lavori procedono celeri: dopo aver rimesso a nuovo via Ciutadela de Menorca, gli operai si sono trasferiti in via Carmine. Il cantiere si ferma a un passo dall’imbocco di quel vialetto, per anni dimenticato e trascurato.

La soluzione sembrava a un passo, ora una nuova battuta d’arresto che il Comune, stavolta, è intenzionato a superare.

