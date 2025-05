Vico Arcais, scatta la bonifica 

Ventiduemila euro per finanziare un intervento urgente di pulizia straordinaria in vico Arcais e nel cortile di Palazzo Paderi. La Giunta Sanna ha dovuto attingere al Fondo di riserva per dare una prima importante risposta allo stato di degrado in cui da anni versa un angolo del centro. La somma verrà impiegata per rimuovere la fitta vegetazione infestante che, nel tempo, ha reso inaccessibili alcuni spazi, celando problemi strutturali di rilievo.Tra questi, il più preoccupante riguarda un muro pericolante situato nel cortile interno di Palazzo Paderi. L’intervento di bonifica si è reso infatti indispensabile per permettere ai tecnici della ditta Terziani di effettuare una perizia accurata sullo stato della muratura, oggi nascosta dalla fitta coltre di rovi ed erbacce. Il settore Sviluppo del territorio ha già individuato sulla piattaforma Sardegna Cat alcune imprese: a breve sarà affidato l’incarico. I lavori saranno eseguiti sotto la sorveglianza della soprintendenza. Una volta ripulita l’area e stimati i costi della messa in sicurezza, l’Amministrazione civica dovrà trovare le risorse. Al momento, nel Bilancio di previsione figurano 250mila euro, da reperire attraverso l’alienazione di beni. (m. g.)

