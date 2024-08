Vico Arcais, saltano i lavori del Pnrr 

Il rischio crollo è certificato dal 2006, eppure il muro che costeggia vico Arcais è ancora lì, a sfidare la legge di gravità. In diciotto anni nessun intervento, se non il posizionamento, nel 2016, di due pannelli di legno a delimitare quell’indecenza a due passi da piazza Eleonora. Poco più di 70 metri di strada spariti dalla mappa cittadina e destinati a scomparire anche dal progetto di riqualificazione del centro storico da un milione e mezzo di euro, finanziato con fondi Pnrr.

L’assessore

L’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete, non nasconde le difficoltà. «Per poter intervenire con la pavimentazione in quel tratto - spiega - è necessario prima di tutto mettere in sicurezza la facciata di Palazzo Paderi che appartiene in parte al Comune, in parte alla Asl. Con l’Azienda sanitaria da tempo stiamo cercando una collaborazione, ma finora non siamo riusciti ad interloquire proficuamente con nessun funzionario». L’esponente della Giunta precisa che «non si tratta di un semplice rattoppo, ma di un profondo intervento su un un edificio di pregio che richiederà parecchie risorse».

La permuta disattesa

Finora, però, nessuno ha sborsato un centesimo. Nè il Comune, già proprietario del primo piano e del muro di recinzione, né la Asl, di fatto ancora in possesso del piano terra e del secondo piano fino a quando non sarà formalizzata la permuta prevista dall’accordo stipulato con l’amministrazione civica nel 2017, che in cambio aveva prima costruito e poi ceduto l’Hospice di viale Cimitero. L’iter si era arenato durante il processo di riforma del sistema sanitario durante il quale Ares aveva acquisito l’intero patrimonio immobiliare delle Asl.

I rimpalli

La svolta sembrava imminente già un anno fa, quando il direttore generale della Asl, Angelo Maria Serusi, assicurava l’ormai prossima riacquisizione dello stabile. Lo scorso febbraio poi l’atteso annuncio: «Ares ha finalmente formalizzato il trasferimento dell’immobile all’azienda locale, ora possiamo riprendere il filo del discorso con l’amministrazione civica». Qualcosa però non deve essere andato per il verso giusto visto che lo stesso Serusi ieri ha dichiarato: «Abbiamo interloquito con il Comune prendendo l’impegno di sollecitare Ares per il passaggio dell’immobile alla nostra Asl».

Il sindaco

E mentre l’assessore al Patrimonio e alla viabilità, Ivano Cuccu, è spettatore silente di tutta la vicenda, vico Arcais resta chiuso al traffico veicolare e pedonale. «Da vicesindaco prima e oggi da sindaco la vicenda legata alla permuta di Palazzo Paderi, che il Comune ha onorato in pieno ma altri no, ho sempre cercato di portarla a compimento – afferma Massimiliano Sanna – Purtroppo la riforma della sanità regionale ha di fatto arenato anche questa situazione. Alcuni fabbricati, come quello stabile, sono ancora rimasti ad Ares che, a quanto pare, non conclude l’iter. Abbiamo comunque registrato, anche un mese fa, l’impegno da parte del direttore Angelo Serusi di portare a compimento questa permuta».

