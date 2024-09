«Vico Arcais, pronti a intervenire» 

Dopo anni di silenzio (e di degrado) qualcosa si muove. Per vico Arcais la speranza di un definitivo riscatto non è del tutto perduta. «Abbiamo inoltrato alla Soprintendenza una richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza di palazzo Paderi relativamente alla porzione dell’immobile di nostra proprietà, affinché si possa procedere al rifacimento del vicolo», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete.

Il rischio

La stradina, interdetta alla circolazione dal 2006 a causa dei cedimenti strutturali del muro che la costeggia (anche se non esiste un documento ufficiale che attesti il pericolo) e dal 2016 sottratta allo sguardo dei passanti da due pannelli in legno sistemati a un imbocco e all’altro, rischiava di essere stralciata dall’intervento di riqualificazione finanziato dal Pnrr in corso nel centro storico. Troppo rischioso per gli operai smantellare l’asfalto (oramai ricoperto da vegetazione e rifiuti) e sostituirlo con tozzetti di basalto per via di quella parete sgretolata dal tempo che rischia di venir giù da un momento all’altro.

Palazzo Paderi

Occorre prima mettere in sicurezza la parete di palazzo Paderi ma Comune e Asl, entrambi proprietari di una porzione, hanno sempre tergiversato in attesa di riuscire a dare corso all’accordo siglato nel 2017 che prevedeva il trasferimento all’Amministrazione civica (oggi proprietaria del primo piano) del piano terra e del secondo, in cambio dell’hospice (già ceduto all’Azienda sanitaria 6 anni fa).

Asl in silenzio

Nonostante i vari solleciti ed altrettante rassicurazioni, dagli uffici di via Carducci «ancora nessuna risposta», osserva l’esponente della Giunta che ha deciso quindi di compiere un primo, significativo passo che potrebbe portare ad un’improvvisa accelerazione dell’iter.

L’attesa

La Soprintendenza nei giorni scorsi aveva manifestato piena disponibilità a collaborare con il Comune, anche in fase progettuale. «Gli Enti hanno il dovere di conservare e valorizzare i beni sottoposti a tutela», aveva dichiarato la soprintendente Monica Stochino, assicurando tempi celeri per l’autorizzazione degli interventi, «Potrebbero essere sufficienti anche quindici giorni, anche se la norma ne concede 120».

I soldi

Nel frattempo la Giunta Sanna dovrà occuparsi di un aspetto affatto secondario, quello economico. Per la riqualificazione di palazzo Paderi il conto, secondo i dirigenti, potrebbe arrivare a sfiorare il milione di euro. «In questa prima fase - spiega Prevete - ci limiteremo alla messa in sicurezza della porzione di nostra proprietà, non dovrebbero essere necessarie ingenti risorse». Nelle prossime settimane si cercherà di quantificare l’intervento. «Non appena avremo chiaro il quadro ci attiveremo per reperire i fondi - aggiunge l’assessore al Bilancio, Luca Faedda - se la cifra dovesse essere contenuta potrebbero essere sufficienti le casse civiche».Il tempo stringe, la riqualificazione del centro storico segue le tappe del cronoprogramma del Pnrr che fissa a giugno 2026 la scadenza da rispettare.

RIPRODUZIONE RISERVATA