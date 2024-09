«Vico Arcais? Pronti a collaborare» 

«L’autorizzazione della Soprintendenza archeologica per la riqualificazione di vico Arcais? Se l’intervento è inserito in un progetto esecutivo, è scontato che ci sia già, secondo quanto disposto dall’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio». A fare chiarezza sull’intricato caso del viottolo del centro storico cittadino, sbarrato da quasi vent’anni, è la soprintendente Monica Stochino. Un quadro ben differente da quello tratteggiato dagli uffici comunali.

L’allarme

La riqualificazione di vico Arcais, oggi ridotto a discarica a cielo aperto, era stata inserita all’ultimo momento nel progetto di rigenerazione urbana previsto dal Pnrr con un fondo di un milione e mezzo di euro che comprende le vie Vittorio Emanuele II, Ciutadella de Menorca, Carmine e Crispi. Oggi rischia di scomparire dal cronoprogramma degli operai «perché - aveva spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - essendo adiacente ad un immobile sottoposto a tutela, è necessario il consenso della Soprintendenza».

Muro pericolante

Per la referente del ministero della Cultura, invece, l’unico ostacolo al rifacimento della pavimentazione nel tratto di strada, che dal 2006 è sbarrato da due pannelli in legno, è la pericolosità del muro di Palazzo Paderi, «per la cui messa in sicurezza, invece, non è ancora pervenuta alcuna proposta - precisa – È ovvio che non si possa intervenire in questa situazione perché l’edificio che costeggia è fortemente danneggiato».

E qui l’ingranaggio si inceppa, perché per procedere con la messa in sicurezza occorre prima definire la proprietà dello stabile, da anni al centro di una controversia tra Comune e Asl. L’acquisizione al patrimonio comunale del piano terra e del secondo piano (il primo piano è già dell’amministrazione civica) era stata stabilita attraverso un accordo che prevedeva la costruzione e poi cessione all’Azienda sanitaria dell’hospice di viale San Martino. La permuta è rimasta imbrigliata nel processo di riforma del sistema sanitario, nonostante le ripetute rassicurazioni del manager oristanese Angelo Maria Serusi.

La disponibilità

«I detentori degli immobili soggetti a vincolo culturale hanno l’obbligo della conservazione degli stessi - aggiunge la Monica Stochino - ci aspettiamo al più presto una proposta di intervento. Ci offriamo anche di collaborare con il Comune che potrebbe intervenire in regime di somma urgenza».

La soprintendente assicura tempi rapidissimi: «Nell’arco di quindici giorni riusciremmo ad autorizzare i lavori». Il problema, semmai, sono le risorse: secondo una stima approssimativa degli uffici comunali la spesa potrebbe aggirarsi attorno al milione di euro. Soldi che comunque secondo l’assessore Prevete si potrebbero trovare.