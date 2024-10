Vico Arcais, ora si può intervenire 

Adesso non ci sono più impedimenti: il destino di vico Arcais è tutto nelle mani della Giunta Sanna. La soprintendenza ha mantenuto la promessa e nell’arco di una manciata di settimane è arrivato l’ok alla richiesta di messa in sicurezza del muro pericolante di palazzo Paderi.

L’intoppo

Quella parete in mattoni crudi, che da 15 anni sembra che possa crollare da un momento all’altro (anche se, bene ricordarlo, non esiste alcun certificato che ne attesti la pericolosità), rischiava di far saltare l’intervento di riqualificazione dello stradello, abbandonato da diverse Amministrazioni civiche e nascosto allo sguardo dei passanti da due pannelli in legno: troppo pericoloso per gli operai realizzare la nuova pavimentazione, inserita nel progetto Pnrr da un milione e mezzo di euro che sta interessando alcune vie del centro storico. E sebbene appunto nessun’ordinanza ne disponeva ufficialmente la chiusura, l’infinito tira e molla tra Comune e Asl sulla proprietà dell’edificio storico che si affaccia sul tratto di strada, ha finora favorito l’impasse.

Via libera

Ma mentre la questione permuta resta imbrigliata nei farraginosi meandri della burocrazia, è l’ufficio periferico del ministero alla Cultura a spingere il piede sull’acceleratore, anche perché i cedimenti riguardano essenzialmente la parte sommaria del muro di cinta, di cui è titolare il Municipio. «Con il via libera alla procedura di somma urgenza - fa sapere il funzionario della soprintendenza, Paolo Margaritella - l’ufficio Tecnico comunale può avviare l’attività di messa in sicurezza. Dal momento in cui riceve l’autorizzazione, il Comune ha dieci giorni di tempo per presentare il progetto di ripristino». Intervento tutto sommato semplice, che non dovrebbe richiedere né troppo tempo, né troppe risorse.

Sì ai lavori

D’altro canto l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete, rispondendo in Aula ad un’interpellanza su vico Arcais aveva assicurato, come già fatto precedentemente su questo giornale, che l’amministrazione fosse «impossibilitata a svolgere i lavori di riqualificazione, già programmati e finanziati, a causa delle condizioni in cui versa Palazzo Paderi». Problema, a questo punto, quasi superato. A meno di un mese dall’invio della richiesta di autorizzazione, la soprintendenza, che aveva manifestato piena disponibilità a collaborare, ha sciolto le riserve sull’intervento. «Era inconcepibile che si rinunciasse a pavimentare vico Arcais per via di un muro pericolante - osserva Margaritella - ora spetta ai tecnici del Comune stabilire in che modo operare per consentire l’ingresso in sicurezza degli operai, se puntellando oppure “smontando” la porzione a rischio crollo».

Vietato demolire, questo è un punto fermo. «È uno dei pochi muri in mattoni crudi rimasti in centro storico - chiarisce l’architetto del ministero - le parti che saranno rimosse dovranno poi essere riposizionate». Alla Giunta la prossima mossa. E stavolta non c’è tempo da perdere.

