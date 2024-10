Vico Arcais, ora si può intervenire 

La matassa si sta sbrogliando. La riqualificazione di vico Arcais, inserita nel progetto di riqualificazione del centro ma vincolata alla messa in sicurezza del muro pericolante di Palazzo Paderi, sembra più vicina. Il via libera della soprintendenza all’intervento di ripristino della parete a rischio crollo, annunciato su questo quotidiano dieci giorni fa, è arrivato a destinazione.

Nullaosta

«Abbiamo ricevuto il nullaosta - fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - abbiamo immediatamente attivato gli uffici per avere nel più breve tempo possibile una stima dei costi». Contestualmente all’arrivo della pec, è scattato il conto alla rovescia di dieci giorni entro il quale l’ufficio Tecnico deve presentare il progetto di ripristino. L’intervento, secondo quanto riferito dal funzionario del ministero alla Cultura, Paolo Margaritella, non dovrebbe essere impegnativo: si tratta di “smontare” la parte precaria di mattoni crudi che, messa in sicurezza, dovrà poi essere riposizionata per non disperdere ciò che rimane di una delle ultime costruzioni in “ladiri” nel centro storico. Non c’è tempo da perdere visto che nelle vie del salotto cittadino i lavori finanziati con un milione e mezzo di euro procedono spediti per rispettare il cronoprogramma del Pnrr.

La pericolosità

In vico Arcais, però, nessuno può accedere per rimettere a nuovo la pavimentazione fino a quando non saranno garantite condizioni di incolumità dei lavoratori. Nessun’ordinanza ne stabilisce la chiusura, come confermato dal comandante della polizia municipale. Ma sulla pericolosità del muro di cinta di Palazzo Paderi, edificio storico che si affaccia sullo stradello, nessuno sembra avere dubbi. Motivo per cui, dal 2006, quei pochi metri di strada sono inaccessibili. A tutti, meno che ai vandali che avevano ridotto quel vicolo in una discarica, oltre che in una latrina. Nel 2016 l’allora assessore Efisio Sanna ne dispose la chiusura con due pannelli in legno. Da allora tutto è rimasto vergognosamente immutato.

Il nodo

Resta il nodo Palazzo Paderi: dalla Asl 5, che non ha dato seguito all’accordo di permuta del 2017 che prevedeva, a fronte dell'acquisizione dell’Hospice, il trasferimento all’Amministrazione civica del piano terra e del secondo piano dell’edificio, nessun cenno. «È una partita da risolvere - ribadisce Prevete - perché se l’immobile evidenziasse problemi strutturali, dovrebbe farsene carico chi ha la proprietà in questo momento».

RIPRODUZIONE RISERVATA