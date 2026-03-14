Vico Arcais, finalmente i lavori nel Palazzo Paderi 

Finalmente c’è una data. Dopo vent’anni di attesa, si intravede la fine dei lavori per uno dei punti più problematici del centro storico. Il cartello di cantiere comparso in questi giorni in vico Arcais indica infatti la conclusione dell’intervento di restauro e messa in sicurezza del muro pericolante di Palazzo Paderi: 13 maggio.

Il vicolo era stato chiuso per motivi di sicurezza a causa delle gravi criticità strutturali del muro dell’edificio storico che si affaccia tra via del Carmine e lo stesso vico Arcais, immobile in parte di proprietà del Comune e in parte dell’Asl. Per anni quel tratto è rimasto nascosto dietro pannelli e barriere, trasformandosi in uno degli angoli dimenticati del centro storico. Ora il cantiere è partito. I lavori di restauro e messa in sicurezza, per un importo di circa 60mila euro, sono stati affidati all’impresa 3M srl, mentre una parte delle opere è stata subappaltata alla Novapa.

L’obiettivo è mettere definitivamente in sicurezza la porzione più critica dell’edificio e consentire la riapertura del passaggio. Con la conclusione dei lavori sarà possibile realizzare la nuova pavimentazione di vico Arcais, prevista nel progetto di riqualificazione del centro storico. ( m. g. )

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