Vico Arcais, 15 anni di degrado 

La vicinanza con gli uffici comunali, con il comando della polizia municipale e con il Chiostro del Carmine, edificio storico sede dei corsi universitari, è solo un dettaglio che rende ancora più incomprensibile l’enigma.

Come è possibile che, ormai da oltre 15 anni, un vicolo in pieno centro storico sia scomparso non solo dalla mappa stradale ma anche dai pensieri di almeno quattro amministrazioni civiche? Non basta, la sparizione di vico Arcais, si scopre solo ora dopo ricerche e richieste, è dovuta «alla difficoltà di comunicazione tra il Comune e Asl», entrambi proprietari di una porzione di palazzo Paderi e quindi del muro pericolante, che costeggia lo stradello che collega via Carmine e vico Ammirato, e causa della chiusura.

Delimitato da un capo e dall’altro da pannelli di legno che i vandali hanno utilizzato come tele per dar sfogo al proprio estro. All’interno poi sporcizia, immondizia, vegetazione incontrollata e carcasse di animali: una discarica puzzolente a cielo aperto nel cuore del salotto cittadino che proprio in queste settimane è al centro di un profondo intervento di riqualificazione.

Secondo il progetto finanziato con i fondi del Pnrr, la nuova pavimentazione dovrebbe ricoprire anche vico Arcais. Peccato che prima occorrerebbe mettere in sicurezza l’area e dal settore Lavori pubblici lasciano intendere che difficilmente si potrà intervenire in tempi utili.

Mistero risolto

Rispetto a qualche mese fa la novità è che gli uffici di piazza Eleonora hanno finalmente fatto chiarezza sulla proprietà della parete pericolante. «Il muro del primo piano e della recinzione del cortile catastalmente appartiene al Comune; quello del piano terra è della Asl», spiegano. Il problema è che «con l’Azienda sanitaria non si riesce ad avere un interlocutore di riferimento che abbia potere decisionale, come da loro stessi comunicato».

Accordo mai rispettato

In realtà anche il piano terra e il secondo piano del signorile edificio dovrebbero già essere assimilati al patrimonio immobiliare civico (il primo è già del Comune) in virtù di un accordo stipulato nel 2017 con la Asl 5 che in cambio otteneva in comodato gratuito l’Hospice, struttura realizzata in viale Cimitero dal Comune su un terreno dell’azienda sanitaria. Di fatto il passaggio di palazzo Paderi è rimasto imbrigliato nel processo di riforma di Ares, almeno così pare.

La storia

La storia di questo vicolo è datata. Fu l’allora sindaco Piero Ortu a farla sistemare e renderla una “strada normale”, aperta e con l’illuninazione.

Poi con l’andare del tempo i lampioni si spensero, le luci non vennero sostituite e quello stradello diventò terra di nessuno. Muri del chiostro vandalizzati e diventati urinatoi, degrado e proteste dei residenti. Poi i cedimenti del muro che la costeggia avevano costretto l’amministrazione a renderla inaccessibile, prima ai veicoli, poi anche ai pedoni.

I cartelli di divieto, però, non fermavano i vandali. Nel 2014 quello scempio venne denunciato in Consiglio comunale da Giuliano Uras, Roberto Pisanu e Peppi Puddu, allora all’opposizione, oggi in maggioranza. Due anni più tardi, per sottrarre allo sguardo dei passanti l’indecenza di vico Arcais, l’amministrazione Tendas decise di metterci una pezza chiudendolo con pannelli in legno. Da allora tutto è immutato.

