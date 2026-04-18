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Macomer.
19 aprile 2026 alle 00:24

Vicino l’addio alle strade-gruviera 

Il Comune investe 2.5 milioni di euro, entro maggio l’avvio dei cantieri 

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Macomer con le strade groviera presto cambierà aspetto. Vale 2 milioni e mezzo di euro il primo intervento messo in campo dall’amministrazione comunale per la riqualificazione della rete viaria e per risanare una situazione di degrado che dura da anni. Previste infrastrutture moderne e funzionali, per una cittadina sempre più vivibile e sicura. I lavori sono stati appaltati e interesseranno gli ingressi principali, da Bosa e Sassari, da Cagliari, Oristano e Nuoro e quello per Santu Lussurgiu. Le operazioni di riqualificazione urbana inizieranno entro maggio.

Il programma

L’intervento rappresenta una importante occasione di rinnovamento infrastrutturale per la cittadina che, dopo anni di attesa, potrà contare su opere di ampio respiro. Sarà per primo interessata la strada comunale (ex 129) che dal bivio di Bosa conduce all’ingresso nord della cittadina, attraversa via Lussu e prosegue fino alla rotatoria col monumento Palatucci. L’altro intervento riguarda la bitumazione della strada che dall’ingresso sud (Nuoro, Cagliari, Oristano) conduce fino al Municipio, all’inizio del corso Umberto. Questi due primi interventi costeranno un milione e 300 mila euro, con un ribasso di 270 mila euro. Altri 900 euro saranno investiti per la riqualificazione stradale nella zona industriale vecchia dove ancora resistono i vecchi caseifici e lo stabilimento Alas, quindi via Cavour, via Beltrame di Bagnacavallo, via Isolabella, vi Crispi e via De Candia. Saranno sistemate le strade nel rione di Santa Maria, davanti all’antica chiesetta, con via Don Milani e viale Aldo Moro. A Scalarba saranno sistemate le vie Berlinguer e Lisbona, partendo dalla rotatoria di piazza Palatucci. Lavori in via Gramsci, da via Oristano fino alla caserma Bechi Luserna.

Il Comune

«È solo l’inizio - dice l’assessore ai Lavori pubblici, Danilo Masala - abbiamo trovato un completo dissesto, in tanti anni non sono state fatte le necessarie manutenzioni. È evidente che bisogna dotare la cittadina di una circonvallazione che colleghi le due aree industriali, da Bonu Trau fino a Tossilo, per evitare il passaggio del traffico pesante all’interno dell’abitato del traffico pesante, perché rovina le strade». A maggio la Provincia provvederà a coprire le buche sulla strada di Tossilo e per Santu Lussurgiu, con 100 mila euro.

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