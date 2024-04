Vicino allo stadio nascerà largo Gigi Riva 

Non poteva mancare Esterzili tra i centri della Sardegna che vogliono rendere omaggio a Gigi Riva, l’uomo amato da tutti, diventato mito, maestro di sport e di vita, simbolo di valori fuori e dentro il campo. A Taccu, la strada che dall’incrocio con via San Sebastiano fiancheggia il campo sportivo e riporta alla chiesetta campestre di Sant’Antonio, ancora senza nome, diventerà “largo Gigi Riva”. «Stiamo portando a termine tutti gli aspetti burocratici, una volta ottenute le autorizzazioni procederemo subito con l’intitolazione», assicura il sindaco Renato Melis, «intanto abbiamo già appaltato i lavori per asfaltare il tratto di strada che conduce all’area di Sant’Antonio».

Nel progetto del Comune, a sottolineare l’importanza della stessa via, verranno realizzate anche due gigantografie che raffigureranno “Rombo di Tuono”. Saranno affisse nelle pareti esterne della tribuna che si affaccerà sul campo.

