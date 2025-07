Vicino alle boe si può fare il bagno 

Bagni liberi in prossimità degli ormeggi galleggianti e attracchi gratis per chi possiede già il posto barca in porto. L’ordinanza n.4 firmata dal direttore dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte per la gestione dei campi boe fa tirare un sospiro di sollievo a coloro che avevano sollevato timori sull’utilizzo del sistema di boe galleggianti a pagamento. Dalla lettura del documento emerge che le boe saranno prenotabili a pagamento (ma non per i diportisti residenti con posto barca), che si potrà comunque ormeggiare con metodi tradizionali su fondali sabbiosi o rocciosi e, non ultimo, che la balneazione sarà sempre consentita.

Nello specifico i primi 36 ormeggi galleggianti per tutelare le praterie di posidonia oceanica sono stati installati al Lazzaretto, all’Olandese e al Rosso. «Grazie alla nostra battaglia e alla mobilitazione della comunità è stata sventata una grave ingiustizia. L’originaria volontà del Parco di imporre una tassa sul mare pubblico, è stata ritrattata, prevedendo l’esenzione per tutti i diportisti di Alghero», il commento entusiasta del capogruppo della Lega Michele Pais. Il Pd però tiene a precisare che il grande lavoro di mediazione è stato portato avanti da tutte le forze politiche, mentre «chi oggi parla di “vittoria”si è in realtà tirato fuori da ogni tentativo di migliorare la situazione. Ha preferito il solito schema della propaganda». Ancora più duro il consigliere regionale Valdo Di Nolfo il quale conferma che si è trattato di un percorso difficile e ricorda che era stato proprio il centrodestra a ideare il sistema delle boe galleggianti. «Ma alla fine siamo riusciti a smontare il piano scellerato della Lega, che avrebbe distrutto il sistema nautico algherese».