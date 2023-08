«Vicino al mare a prezzi calmierati» 

In vacanza vicino al mare e a prezzi calmierati. Capoterra anno dopo anno, soprattutto dopo l’emergenza Covid, si sta scoprendo una cittadina turistica. Lo confermano i dati: «Abbiamo un numero abbastanza elevato di strutture alberghiere – dice il sindaco Beniamino Garau – tra bed and breakfast, alberghi e agriturismi, circa 50 nel nostro territorio. L’anno scorso abbiamo registrato circa 30 mila presenze, il totale di giorni in cui i turisti hanno pernottato a Capoterra. Speriamo di superare questa cifra».

Stranieri

Cristina Scarpa, 50 anni, proprietaria del b&b “Mare Fuori” a Frutti d’Oro, parla della sua esperienza da albergatrice: «Gran parte dei nostri ospiti provengono da tutta Europa. Si lamentano dei prezzi eccessivi dei trasporti e cercano di risparmiare alloggiando in mete che oggi sono ancora poco turistiche, come Capoterra, un luogo comodo perché a metà strada tra Chia e Cagliari. Ormai il modo di fare le ferie è cambiato: prima si andava in una struttura e si restava lì una o due settimane, adesso invece i turisti si fermano per qualche giorno, visitano bene il posto, poi vanno da altre parti della Sardegna. Di Capoterra i turisti pensano che sia una bella località, tranquilla, silenziosa e accogliente: si sentono a casa. Vorrebbero però che ci fossero più attività, ad esempio qualche festival. Sono sicura che Capoterra può fare molto di più».

Il Comune

Il sindaco Garau ne è consapevole ed è al lavoro per colmare questa lacuna: «È in costruzione un palco di grandi eventi al centro di Piazza Liori, dove alla fine di quest’estate e durante la prossima saranno organizzati vari spettacoli per aumentare l’afflusso di turisti».

Simone Gerina (41 anni) e Cecilia Busetto (43 anni), sono i proprietari di un ristorante a Maddalena Spiaggia: «La Sardegna sta diventando molto cara, vengono pochi italiani e molti stranieri, soprattutto spagnoli e tedeschi. I nostri clienti alloggiano nelle strutture di Capoterra. Si lamentano del servizio di trasporto pubblico, noi per venirgli incontro siamo organizzati per andare a prenderli con una nostra vettura».

Soddisfatto Carlo Gravellu, dalla direzione dell’Hotel Santa Gilla: «I turisti aumentano di anno in anno, vengono anche dagli Stati Uniti. Ai loro occhi Capoterra è una realtà industriale per la vicinanza con la Saras. Questo è un vero peccato: Capoterra offre una spiaggia lunga e sabbiosa, un’area montana di grande valore e eccellenze enogastronomiche. Negli ultimi anni sono sorte diverse realtà che cercano di alzare l’asticella della qualità: servirebbe un’unione d’intenti tra pubblico, privato e realtà turistiche per creare una destinazione che si possa far spazio tra le altre più note del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA