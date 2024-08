Vicino al cimitero decine di inneschi incendiari 

Ancora esche incendiarie intorno al centro abitato di Calangianus. Le indagini della Forestale sull’incendio che ha distrutto sugherete e danneggiato numerose aziende agricole sta facendo emergere il piano criminale che puntava a portare il fuoco dentro il paese. Stando alle ultime indiscrezioni, sono stati trovati inneschi non solo nella zona di insorgenza del rogo (a ridosso della Olbia Tempio) ma anche poco lontano dal cimitero di Calangianus. Le esche sarebbero state preparate con tessuto e canapa. Purtroppo si sono rivelate particolarmente efficaci e hanno permesso a chi le ha realizzate e collocate sul terreno, di allontanarsi prima che le fiamme iniziassero a correre verso la periferia di Calangianus.

Preziose informazioni agli investigatori dell’Ispettorato forestale di Tempio sono arrivate dal personale di Forestas, dalle squadre impegnate per tre giorni nell’area devastata dal fuoco. Gli operatori avrebbero trovato tracce interessanti lasciate dagli incendiari. E mentre si indaga per individuare movente e responsabili del rogo, oggi parte l’iter per la dichiarazione dello stato di calamità. Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha convocato per questa mattina il Centro operativo comunale per coordinare tutti gli interventi a sostegno delle persone danneggiate dal rogo.

