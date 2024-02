“Vicine o lontane?” Barumini e il ponte tra l’Isola e l’Umbria 

Far conoscere i materiali sardi presenti in Umbria e custoditi all’interno del Museo Archeologico Nazionale in un legame tra due regioni apparentemente lontane ma mai così vicine grazie alla storia antica e all’archeologia. Si chiama “La Magia degli Amuleti. Umbria e Sardegna vicine o lontane? Collezionismo e archeologia” ed è l’ultima mostra inaugurata ieri al Centro Giovanni Lilliu dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna. Progetto che si è potuto concretizzare grazie anche al sostegno del Comune di Barumini, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, della Direzione regionale dei Musei Umbria, l’Antiquarium Arborense e la Biblioteca Universitaria di Cagliari.

L’allestimento, curato da Caterina Lilliu, Andreina Ghiani, Gianfranca Salis, Tiziana Caponi, Dorica Manconi e Fulvia Lo Schiavo, porta il visitatore ad ammirare materiali antichi di diverse tipologie tra archeologia nuragica, amuleti e all’importante collezione dello studioso Giuseppe Bellucci, senza dimenticare l’antica corrispondenza epistolare che proprio il Bellucci scambiava con il Canonico Spano. La mostra è visitabile tutti i giorni sino al prossimo 20 giugno, dalle 9 alle 17.

RIPRODUZIONE RISERVATA