Vicesindaco uscente candidato a raccogliere l’eredità di Porcu 

Una corsa solitaria inaspettata ma non per questo meno impegnativa. Per Franco Solinas, candidato unico a successore del sindaco uscente di Galtellì, Giovanni Santo Porcu, parla di sorpresa nel commentare la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale del paese. «Per me una novità assoluta - sottolinea Solinas, geometra di 42 anni con due mandati consecutivi da consigliere comunale e cariche da assessore ai Lavori pubblici prima e di vicesindaco uscente ora -. Ci aspettavamo un’altra lista in competizione, poi non so cosa sia successo, perché sapevamo di un gruppo di attivisti che stavano lavorando in tal senso».

A capo del raggruppamento “Uniti per Galte”, lista civica rinnovata per 7 dodicesimi rispetto alla maggioranza che ha amministrato negli ultimi 5 anni, punta a superare il quorum del 40 per cento dei 1970 aventi diritto al voto su un popolazione di circa 2 mila 450 abitanti (non vengono conteggiati gli iscritti all’Aire). «L’obbiettivo è dare continuità all’azione amministrativa delle due precedenti amministrazioni - spiega - puntando soprattutto sul consolidamento del settore turistico che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale. Ci sono poi da definire i progetti legati alla mitigazione dei rischi idraulici, messi in luce dal Pai che abbiamo già approvato. In particolare la sistemazione di due canali tombati che attraversano il paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA