Vicesindaca contro gli “odiatori” sui social 

Stanca dei continui attacchi, la vicesindaca e assessora alla Cultura, Elisabetta Contini, si scaglia contro gli haters , i cosiddetti anonimi “odiatori”: «Mi sento offesa come donna, madre e moglie. È messa quotidianamente in discussione la mia persona, non il mio ruolo politico», sbotta, decidendo di «non stare più zitta» e di denunciare pubblicamente il suo stato d’animo», afferma Contini.

Lo sfogo dell’assessora

«La mia presenza sui social network dà molto fastidio, perché indubbiamente mi dà visibilità, ma io li uso per stare più vicina ai cittadini e renderli tempestivamente partecipi del nostro operato: nel mio profilo, di personale non c’è quasi più niente. Capisco che questo possa rendermi vulnerabile, ma non giustifica le persone che si sentono autorizzate a usare termini pesanti», spiega Contini: «In questo caso stanno attaccando una donna nella sua sfera personale per annientarla dal punto di vista politico, ma io non mi faccio intimorire». La vicesindaca assicura di non aver paura, ma spera che la sua voce possa essere ascoltata: «Non è ammissibile che una donna non abbia la possibilità di fare un suo percorso lavorativo e politico senza dover incorrere in questi sotterfugi meschini che minano sempre a distruggere la persona in quanto tale e non a criticarla e condannarla per il suo operato», aggiunge, «nessuno mi attaccata sul lavoro che faccio, ma stanno entrando nella sfera personale, anche quando si mette in evidenza la necessità che io mi riposi o mi danno dell’arrogante che si mette le medaglia addosso, questo per me è un modo come un altro per far capire agli altri che non valgo niente».

L’amarezza

Ma che cosa ha infastidito maggiormente l’esponente della Giunta Pisu? «La mia figura e il mio consenso politico spaventano, so di essere una donna umile che lavora senza risparmiarsi, ma mi disturba che sia strumentalizzata una situazione che di politico non ha più niente per attaccarmi, denigrarmi e farmi apparire agli occhi dei quartuccesi come la persona più scorretta e impura di questo mondo. Se sbaglio mi assumo la responsabilità di quello che ho fatto, se qualcuno della mia famiglia ha commesso degli errori li affronterà, ma io continuerò il mio percorso».

Nonostante la sua grinta, però, Elisabetta Contini si è spesso sentita sola: «Nessuno si è esposto apertamente prendendo una posizione netta contro l’odio maturato sui social nei miei confronti. Mi aspettavo che chi ha letto almeno non alimentasse polemiche e si dissociasse».

