Vicepreside rimosso, tutta la scuola lo difende 

Quindici insegnanti con incarichi di staff deliberati dal Collegio dei docenti si sono dimessi dagli incarichi, per protesta e solidarietà nei confronti del collega, intanto i genitori degli studenti stanno organizzando una raccolta firme. Cogoni, da sedici anni insegnante al Satta, è assente per malattia. «Sono rammaricato, ma prendo atto della decisione», spiega al telefono. «Non ho molto altro da aggiungere a ciò che è stato detto, se non che ho sempre lavorato per il bene della comunità educante e per il benessere dei bambini. Collaborando con docenti, personale scolastico e con le famiglie».

In settanta hanno messo per iscritto la loro contrarietà nella lettera inviata a Ministero dell’Istruzione, direttore dell’Ufficio scolastico regionale e dirigente Ambito territoriale scolastico. «Si considera l’atto dirigenziale unilaterale, benché legittimato a livello normativo, ingeneroso e irrispettoso nei confronti del collega e della comunità scolastica tutta», si legge nelle due pagine fitte. «L’amarezza e lo sconforto che ne derivano sono però irrilevanti se commisurati alla serenità che scaturisce dal riconoscersi sempre più uniti, coesi e solidali in difesa dell’ideale di scuola aperta, libera e democratica».

Nei corridoi dove per ovvie ragioni viene chiesto l’anonimato, intanto si bisbiglia. Così salta fuori che dieci giorni fa la dirigente reggente, Monica Massenti, nominata dall’ufficio scolastico regionale dopo il decesso del 21 gennaio di Serenella Zedda - morta dopo tre mesi di malattia -, abbia convocato Cogoni, al quale avrebbe consigliato di dimettersi da solo. Proposta evidentemente rifiutata dallo stesso, che il 26 gennaio si è visto sfilare l’incarico assegnatogli dalla Zedda. «Un provvedimento senza alcun senso e privo di qualsiasi motivazione», ripetono in coro i colleghi e il personale addetto a qualsiasi mansione.

«Inaccettabile. Piena solidarietà al maestro Cogoni», ripetono al piano terra della scuola Satta. Al primo e al secondo il concetto viene ribadito: «Una decisione senza senso, parliamo di un grande professionista». A pochi giorni dalla revoca dell’incarico di primo collaboratore (vicepreside), da parte della dirigente scolastica reggente, nell’Istituto prossimo ai festeggiamenti per i centovent’anni, nessuno ha voglia di scherzare. Genitori, dirigenti in pensione, insegnanti, personale scolastico e quello delle pulizie si stringono attorno a Nicola Cogoni.

Solidarietà e rabbia

Nel frattempo ogni tentativo di conoscere la posizione della Massenti, insieme alle motivazioni che l’hanno indotta a revocare l’incarico al professore stimato, fallisce. Al Satta non c’è, in amministrazione si dissociano dalla lettera, e con tono piuttosto acceso un signore dice sgarbatamente di cercarla nella scuola di Assemini. Ma anche lì ci dicono che non è presente, e pur lasciando il recapito non veniamo contattati.

Dirigente e genitori

A riempire il suo silenzio ci pensano genitori ed ex dirigenti. «Una revoca incomprensibile, un atto privo di ogni senso. Nicola ha lavorato magistralmente, anche durante i mesi in cui la Zedda stava male e lui è riuscito magistralmente a lavorare nel migliore dei modi collaborando con tutti», dicono i primi.

Anche Rita Cambuli, dirigente del Satta dal 2007 al 2019, e oggi in pensione tiene a esprimere solidarietà nei confronti di Cogoni: «Non mi permetto di giudicare le decisioni degli altri, ma è necessario entrare sempre in punta di piedi e nel rispetto di tutti in un ambiente nuovo. Ciò che si trova quando si arriva non può essere buttato giù», dice dall’alto della sua esperienza. «Sono veramente dispiaciuta per Nicola, è un grandissimo professionista».

