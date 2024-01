Vicende e memorie dei pastifici a Sassari e nell’Isola 

Sandro Ruju, studioso di storia economica e sociale della Sardegna, nel suo ultimo lavoro di ricerca, “I pastifici - A Sassari e in Sardegna storie e memorie”, edito da Edos, consegna al mondo della lettura e degli appassionata un percorso di indagine che apre a un settore ancora oggi fiore all’occhiello della nostra isola. Nelle oltre duecento pagine, alternando testimonianze di archivio a fonti orali reperite tramite interviste, si analizza la lunga storia e la competizione che i pastifici sassaresi portarono avanti durante il Novecento.

Le realtà

Questo libro racconta come il grano duro sardo sia stato vitale nella produzione di pasta alimentare di alta qualità già nel Medioevo e poi, in epoca contemporanea, un punto di forza per le aziende sarde che si sono confrontate con i pastifici liguri e campani.

Per gran parte del Novecento hanno operato in Sardegna prestigiosi pastifici a Nuoro (Francesco Guiso Gallisay), a Ozieri (Società Logudoro), a Cagliari (Costa, Faggioli e Puddu). Ruju si concentra sull'impegno speso dalle aziende sassaresi: Bartolomeo Pesce, Pietro Pirisinu, Gianuario Oggiano e Antonio Sechi Mundula.

Le diverse aziende incontrarono molteplici avversità durante la seconda metà del '900. Solo la ditta Pesce, in effetti, riuscì a farcela, almeno per un periodo, diventando il più importante pastificio della Sardegna. La gloria del pastificio sassarese terminò in una notte nei primi anni Ottanta, quando lo stabilimento, ormai inattivo, venne distrutto da un triste incendio.

Ripresa

L'autore, appassionato di storia sociale dell’isola e, in particolare, di Sassari, compie un viaggio dettagliato tra queste realtà produttive che hanno reso l’economia sarda competitiva.

I pastifici a Sassari si spensero insieme all'entusiasmo economico durante gli anni Settanta in seguito a una delle tante crisi. Solo negli ultimi vent’anni si è registrata un ripresa della produzione di pasta di grano duro a livello regionale e il progetto è quello di arrivare a incrementare la coltivazione di grano in Sardegna. Assecondano questa positiva inclinazione altri nomi, quali Cellino o la ditta Tanda e Spada o l’impresa Brundu che sono cresciuti venendo apprezzati persino nel mercato internazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA