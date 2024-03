«Vicenda grave, non mi sento tutelato» 

La possibilità che Juan Jesus presenti una denuncia penale; la decisione del Napoli di non partecipare a iniziative contro la discriminazione organizzate dalla Federcalcio; l’ipotesi di mettere al braccio di Juan Jesus la fascia di capitano in occasione della partita con l’Atalanta sabato a Napoli. La bufera razzismo che ha travolto la Serie A e il difensore interista Francesco Acerbi non si placa: la decisione del giudice sportivo di chiudere il caso senza squalificare il nerazzurro per la mancanza di prove che confermino l’accusa del calciatore dei campani (le frasi sono state sentite «solo» da lui e non da «altri calciatori, ufficiali di gara o rappresentanti della Procura federale»), continua ad alimentare polemiche.

La reazione

Così il brasiliano del Napoli: «È grave, faccio fatica a comprendere la sentenza», ha commentato sul sito della società, «mi lascia grande amarezza. Sono avvilito. Non capisco in che modo la frase “vai via nero, sei solo un nero” possa essere certamente offensiva ma non discriminatoria». Acerbi ha ipotizzato che il collega abbia frainteso e di avergli soltanto detto «ti faccio nero»; Juan Jesus ha chiesto perché, allora, l’avversario «si è scusato» già durante la partita, quando il difensore ha sollevato il caso con l’arbitro senza tuttavia interrompere la partita per evitare «i disagi che avrebbe comportato agli spettatori».

Il brasiliano, 32 anni, dal 2012 in Italia, sostiene di non sentirsi «in alcun modo tutelato» da questa decisione. «Non comprendo perché mai agitarsi tanto quella sera se davvero fosse stata una semplice offesa rispetto alla quale l’arbitro ha ritenuto di dover informare la Var, la partita è stata interrotta per oltre un minuto e i suoi compagni di squadra si sono affannati nel volermi parlare. Non riesco a spiegarmi perché, solo il giorno dopo e in Nazionale, Acerbi abbia cambiato la versione dei fatti, non mi aspettavo un finale del genere».

Juan Jesus pare stia valutando la possibilità di presentare una denuncia. Inoltre il Napoli ha deciso di non partecipare, d’ora in poi, alle iniziative anti-discriminazione «organizzate per interposta persona di enti e associazioni». Contro la sentenza ora può fare ricorso solo il presidente della Figc Gabriele Gravina.

