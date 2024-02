Vice sindaco “dimissionato” 

Il peso delle Regionali fa ballare le fondamenta della giunta Campus. Palazzo Ducale ha registrato ieri un importante scossone con le dimissioni di Gianfranco Meazza, assessore ai Servizi sociali, vicesindaco e fedelissimo del leader civico fin dal primo mandato del 2000. «Mi ha chiesto lui di rimettere le deleghe», chiarisce l'interessato. Il casus belli è la sua recente partecipazione a un evento per la candidatura di Francesca Masala, anche lei ex assessora e dimissionaria qualche settimana fa, per la prossima tornata elettorale. «Mi sembra assurdo- afferma Meazza- che non si possa apprezzare in pubblico una persona che si stima». In realtà Campus aveva messo dei veti per tutti gli esponenti di giunta. «Ci sono state delle prescrizioni sull'adesione ai partiti ma io l'altro giorno ero lì solo come invitato», ribatte il legale che fa poi notare l'evidenza: «Mi sembra ci siano due pesi e due misure perché il sindaco ha partecipato in prima fila alle iniziative dei candidati Paolo Truzzu e Antonello Peru».

Il divorzio

Il divorzio improvviso lascia allora qualche strascico e affiorano così le diverse visioni sulla gestione dei rapporti. «Bisognerebbe ascoltare di più, anche nel dissenso si possono trovare dei punti di incontro». Assenti o latitanti, sembrerebbe, in questa consiliatura, condizionata da quello che viene definito “eccesso di rigore” di Campus testimoniato dall'ultimo episodio bollato come “una esagerazione”. E nel momento dell'addio l'ex vicesindaco vuole ribadire la bontà del suo operato includendo il primo incarico alle Infrastrutture e Mobilità. «Ho dato un contributo prezioso in opere, solo per citarne alcune, come il Pinqua o il rischio idrogeologico e nell'impegno sul sociale. Ci tengo a ringraziare le strutture e i suoi dipendenti». Sembrerebbe finire così, per adesso, il rapporto tra Meazza e i Civici, e con il sindaco con cui, assicura, ha avuto un ultimo confronto all'insegna dell'educazione. Ma i rumors dal Comune raccontano una realtà meno soft. Di certo rimangono i titoli di coda per Meazza, quarto assessore dimissionario in 5 anni dopo la già citata Masala, Alessandra Corda e Antonella Lugliè. A ricoprire il ruolo di vicesindaco arriva l'assessore all'Ambiente Antonello Sassu che, in questo modo, rafforza l'ipotesi di una sua futura corsa per la poltrona più alta del Comune.

