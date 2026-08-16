Vicario o Martínez: la Juve decide il dopo Di Gregorio 

Dopo essere stato accostato a lungo al Paris Saint-Germain, Zion Suzuki finisce all’Aston Villa per 35 milioni complessivi. Lì, il suo arrivo potrebbe scatenare un effetto domino che coinvolge la Juventus, rimasta a secco con il portiere giapponese. A Birmingham, potrebbero lasciar partire più volentieri il “Dibu” Martínez, per cui è arrivata puntuale la nuova offerta bianconera per il campione del mondo del 2022, anche se ancora inferiore rispetto alle aspettative degli inglesi.

L’operazione è comunque complicata, motivo per cui la Juve ha ripreso i contatti con il Tottenham per il portiere ex Cagliari Guglielmo Vicario, che è ormai ai margini del club londinese. A Torino, intanto, ieri pomeriggio è arrivato per le visite mediche il rinforzo per la difesa, Jhon Lucumí, preso dal Bologna per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro. È l’innesto che chiedeva Luciano Spalletti nel pacchetto arretrato, dove può partire Federico Gatti che interessa al Napoli.

L’esterno

Il Milan cerca invece di piazzare gli esuberi di Amorim, con il margine di incertezza sul futuro di Rafael Leão che rimane ampio. Christopher Nkunku, tra questi, continua a essere seguito dalla Roma, dove però Rodrigo Mora è di nuovo vicinissimo. Sul giovane del Porto il clima si è fatto sempre più teso: «Non rientra nelle idee di Farioli, ha capito di essere diventato la terza scelta», ha detto di lui il suo avvocato ai media portoghesi, scatenando la risposta del tecnico italiano, per cui «sono parole che non aiutano nessuno. In ogni caso, il ruolo dell’allenatore è prendere decisioni».

I giallorossi hanno aumentato la loro offerta per Mora, riportandosi a 25 milioni più bonus e il 50% sulla futura rivendita: dovrebbe essere la volta buona. Anche perché sull’alternativa, Malick Fofana del Lione, nel frattempo si è affacciato minacciosamente anche il Galatasaray che gli fornirebbe un ingaggio da capogiro. E c’è pure un’apertura dell’Inter per Luis Henrique, dopo che i nerazzurri hanno preso Djed Spence dal Tottenham. Tornando al Porto, possibile l’arrivo di Nuno Tavares dalla Lazio.

Le trattative

Il Como cerca ancora un attaccante e oltre a Moise Kean, che resta un sogno nel cassetto per la squadra di Fàbregas, piace Liam Delap, uno dei tanti giocatori in uscita da un Chelsea con la rosa troppo piena. A Torino, sponda granata, il ds Gianluca Petrachi ha fatto capire che l’intenzione è trattenere l’esterno offensivo classe 2007 Alessio Cacciamani, ricercatissimo. Dovrebbe essere invece fatta per il portiere: Lucas Perri, brasiliano del Leeds sul quale il Toro sembra aver superato il Marsiglia. L’Atalanta fa muro con il Fulham per Raoul Bellanova, offerta rifiutata.

All’estero, dove Rodri a un passo dal Barcellona, Cristiano Ronaldo ha dichiarato in un’intervista a Vogue che questo «è probabilmente il mio ultimo anno nel calcio. Voglio lasciare un’eredità spettacolare e ho così tante cose che mi terranno occupato dopo il mio ritiro che è difficile dirne una sola», ha confessato. «Il calcio può lasciare un grande vuoto, bisogna riempire il proprio tempo in vari modi».

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