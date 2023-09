Vibrazioni, che show!  In migliaia ieri notte  in piazza sotto le stelle 

Nella festa più attesa non poteva mancare il bagno di folla. Erano in migliaia ieri notte al concerto delle Vibrazioni sul palco nel sagrato della basilica. Non solo giovanissimi, ma anche adulti e anziani da casa portandosi dietro la sedia.

Molto seguite le celebrazioni in onore di Sant’Elena che ieri, dopo la processione di mercoledì, hanno vissuto uno dei momenti più attesi. Le fan più sfegatate del gruppo di Francesco Sarcina sono arrivate dal pomeriggio e hanno atteso fino all’inizio del concerto, intorno alle 22. Poi si sono accese le luci ed è iniziata la musica e il pubblico ha invaso anche le strade attorno, fino a via Marconi, dov’erano sistemate le bancarelle.

I festeggiamenti per la patrona proseguono oggi. Si comincia alle 18 con il torneo di padel in via Tharros, organizzato dallo Sporting club “Sant’Anastasia”. Alle 19 si torna in basilica per la messa in onore dei soci defunti del Comitato stabile di Sant’Elena, presieduto dal parroco don Alfredo Fadda. Subito dopo, alle 19,45, l’onore ai Caduti al monumento di piazza Sant’Elena, con la benedizione e la deposizione di una corona di alloro.

Alle 20,30 in via Porcu un altro degli appuntamenti più attesi dalla popolazione: torna Enomusica, note e sapori del territorio, con degustazione dei prodotti della terra e dei vini delle cantine della Sardegna, accompagnate dalla musica live dei Tasinanta e di Tony Marongiu. Sono previste anche la degustazione del torrone a cura di Stefano Todde e l’esposizione delle motociclette Harley Davidson.

