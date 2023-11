“Vibrant Bodies” alla Manifattura 

Sabato alle 21 e domenica alle 19 alla Manifattura a Cagliari e mercoledì e giovedì a Nuoro arriva in prima nazionale Simona Bertozzi con “Vibrant Bodies”, opera che prende forma dall’immagine di una corporeità che prende forza e potenza espressiva per affetti e attività vibratili. Una piccola tribù passeggera, si aggrega e disperde, compromette la sua stabilità e genera un senso di deterritorializzazione che pervade i corpi. I vibrant bodies stanno in bilico, tra le cose, svelando una condizione mai pienamente compiuta, che trasuda vulnerabilità ma anche trasformazione. L’opera è prodotta da Fuorimargine e costruita durante una residenza in Sardegna. Diretto da Momi Falchi e Giulia Muroni, Autunno Danza 2023 si pone come momento di restituzione di un percorso di interlocuzione e incontro con artisti e artiste che in Sardegna risiedono, vi transitano, vi sono nati.