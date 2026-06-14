Oggi alle 21 su Videolina la quarta grande avventura di Floris e Nu (Stefano Floris e Tiziana Nuvoli), alla ricerca dei sardi nel mondo. La nostra coppia scalmanata, questa volta, ha girato il Giappone: “Viavai tra i Samurai”, il loro ennesimo progetto di viaggio, li vedrà scorrazzare in lungo e largo per il Sol Levante, attraverso tutt’e cinque le sue isole principali. Si parte da Tokyo, la capitale. Tutto appare immediatamente diverso da ciò che i due ragazzi hanno sempre documentato: il caos, le luci, le migliaia di insegne luminose, l’odore di cibo fritto ovunque, milioni di giapponesi indaffarati a fare di tutto e di più. Tra i protagonisti sardi Gabriele Enna, originario di Bonarcado, e Giovanni Piliarvu, di Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA