15 dicembre 2025 alle 00:36

“Viavai tra i Samurai” 

Quarta grande avventura di Floris e Nu (Stefano Floris e Tiziana Nuvoli), alla ricerca dei sardi nel mondo, oggi alle 21 su Videolina.

La nostra coppia scalmanata, questa volta, ha scelto il Giappone: “Viavai tra i Samurai”, il loro ennesimo progetto di viaggio, li ha visti scorrazzare in lungo e largo per il Sol Levante, attraverso tutt’e cinque le sue isole principali. Tutto appare immediatamente diverso da ciò che i due ragazzi hanno sempre documentato: il caos, le luci, le migliaia di insegne luminose, l’odore di cibo fritto ovunque, milioni di giapponesi indaffarati a fare di tutto e di più. Ma c’è una cosa che accomuna il Giappone a tutte le altre tappe precedenti: gli abbracci con i sardi.

